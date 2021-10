Post will Auflagezahlen wieder veröffentlichen

Post plant Portoerhöhung zum Januar Alle Jahre wieder schneit den Kunden der Deutschen Post eine Portoerhöhung ins Haus. So auch in diesem Jahr. Wie die Post am 6. Oktober mitteilte, ist zum 1. Januar 2022 eine „moderate“ Portoerhöhung geplant. Nach fast drei Jahren unveränderter Preise sei eine Portoerhöhung notwendig, die Briefpreise sollen sich dadurch um 5 Cent erhöhen. Grundlage der…

Tipp zum Wochenende: Tag der Briefmarke in Göttingen Zusammen mit dem Tag der Briefmarke 2021 für den Bereich des Verbands Niedersächsischer Philatelistenvereine (VNPh) feiert der Briefmarkensammler-Verein Göttingen am 9. und 10. Oktober sein 120-jähriges Vereinsjubiläum mit einer Ausstellung der offenen Klasse in der Groner Mehrzweckhalle, Backhausstraße 14. 52 Rahmen werden am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis…