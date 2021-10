Jetzt Weihnachtsbriefmarke der DPhJ bestellen!

in Deutschland

by Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung

Bereits in den vergangenen Jahren hat die Deutsche Philatelisten-Jugend (DPhJ) Weihnachtspost-Schreiber mit einer speziellen Weihnachtsmarke unterstützt. Nun gibt es erneut eine Auflage mit einem neuen Motiv. Es sind Marken zu je 80 Cent, dem aktuellen Briefporto, in Bogen zu je 20 Marken verfügbar.

Bestellung bis zum 31. Oktober

Der Reinerlös kommt direkt den Nachwuchsphilatelisten zugute; so unterstützt der Förderkreis in diesem Jahr die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften in Vlotho, wodurch die Teilnahmegebühr unter 100 Euro gedeckelt werden kann. Noch bis zum 31. Oktober kann bestellt werden, ausgeliefert wird pünktlich bis zum 30. November 2021.

Bestellung: Heinz Wenz, Henneystr. 35a, 54293 Trier, E-Mail: wenz@dphj.de. Bestellungen sind auch auf der DPhJ-Homepage unter weihnachtsmarke.dphj.info möglich. Bei späterem Eingang der Bestellung kann leider keine rechtzeitige Lieferung garantiert werden.

Ein Bogen kostet für Vorbesteller bei der Bestellung von

* einem Bogen 29 Euro

* ab vier Bogen jeweils 26 Euro (jeweils zzgl. Porto für die Zusendung).