Informativ und aktuell: DBZ 22 und 23/2021

Am 23. Oktober treffen sich die Vereine des Landesverbands der Thüringer Philatelisten zum „Tag der Briefmarke“ in Halle (Saale) in der Kirche am Gesundbrunnen. Anlass ist der 60. Geburtstag der Briefmarkenfreunde Halle-Süd, die im Jahr 1961 gegründet wurden. Zum Jubiläum und dem Landesverbandstag geben die Briefmarkenfreunde Halle-Süd vier verschiedene Pluskarten Individuell heraus sowie einen passenden…