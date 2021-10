Briefmarken-Messe Essen 2022 fällt aus

Wegen der Corona-Pandemie muss die für den 5. bis 7. Mai 2022 geplante Internationale Briefmarken-Messe in Essen leider abgesagt werden. Dies gab der Veranstalter am 29. Oktober per Pressemitteillung bekannt: „Die Erfahrungen der letzten Monate zeigen, dass sich viele Messen und andere Veranstaltungen bei 50-70 Prozent des Vor-Corona-Niveaus – bei den Ausstellern wie den Besuchern…

Eine Gedenkganzsache ehrt am 2. November 2021 Josef Friedrich Schmidt. Am 24. November 1871 im bayerischen Amberg geboren und am 28. September 1948 in München gestorben, war er der Erfinder eines der bekanntesten Brettspiele überhaupt: „Mensch ärgere dich nicht“. Klassiker „Mensch ärgere dich nicht“ kam 1910 auf den Markt. Bis heute wurde es vom Schmidt…