Neuheiten November 2021: Weihnachten, Fernsehen und Tanzen

Am 2. November erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG.

Weihnachten: Die Botschaft des Engels – Fürchtet euch nicht

Am 2. November veröffentlicht die Deutsche Post ihre Weihnachtsmarke für das Jahr 2021. Es handelt sich um eine Zuschlagsmarke zugunsten der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. Der Verkaufserlös dient sozialen Projekten der Wohlfahrtsverbände, zum Beispiel Kindergärten und Jugendclubs, Betreuungsangeboten für alte, kranke und behinderte Menschen sowie Hilfen für Opfer von Kriegen und Naturkatastrophen.

Als Motiv der Weihnachtsmarke wählte man ein Ölgemälde des Künstlers Johan Michael Hertz, der von 1725 bis 1790 lebte. Es trägt den Titel „Verkündigungsengel mit Lilie, im Hintergrund zwei Puttenköpfchen in den Wolken“. Im Original misst das Werk 90 mal 65 Zentimeter, als Postwertzeichen 33 mal 39 Millimeter.

Das Gemälde zeigt den Engel Gabriel, der Maria mitteilt, dass sie Gottes Sohn zur Welt bringen wird und ihn Jesus nennen soll. In seiner rechten Hand hält der Engel eine Lilie. Sie ist in der christlichen Ikonografie ein Symbol der Unschuld und Jungfräulichkeit Marias. Die Lilie stellt zudem ein Zeichen für die Gnade Gottes dar.

Auseinanderzuhalten sind bei der neuen Wohlfahrtsmarke zwei Teile des Lukasevangeliums: Zum einen die Verkündigung des Herrn durch den Engel Gabriel in Lukas 1, 26–38. Auf diese biblische Erzählung bezieht sich das Gemälde von Hertz. Außerdem gibt es die Weihnachtsgeschichte in Lukas 2, 1–20. Der Titel der Sondermarke zitiert den Engel, der darin den Hirten verkündet, dass Jesus Christus geboren ist, und deswegen im Plural spricht: „Fürchtet euch nicht.“

Entwurf: nexd

Ersttag: 2. November 2021

Wert: 80 Cent + 40 Cent

Michel-Nr.: 3636, 3642 (selbstklebend), MH 124

Philotax-Nr.: 3511, 3517, MH 248

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151700058, 151708595 (Markenheft)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 33,00 x 39,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Weihnachtsstern, „Gutes tun Mit Briefmarken helfen“

Aufrechte Demokraten: Robert Blum

Mit einer Sondermarke aus der Serie „Aufrechte Demokraten“ würdigt die Deutsche Post am 2. November 2021 Robert Blum als einen Wegbereiter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Deutschland. Im Rahmen der Deutschen Revolution von 1848 war er Mitglied des ersten gesamtdeutschen Parlaments, der Frankfurter Nationalversammlung.

Blum kam am 10. November 1807 in Köln zur Welt und absolvierte eine Ausbildung als Gelbgießer. Nachdem er Anfang der 1830er-Jahre nach Leipzig gezogen war, machte er dort als Politiker Karriere im Stadtrat. Während der Wiener Oktoberrevolution, bei der kaiserliche Truppen die österreichischen Revolutionäre bezwangen, wurde Blum verhaftet, zum Tod verurteilt und am 9. November 1948 hingerichtet. Lesen Sie mehr über Robert Blum in Kai Böhnes Artikel auf Seite 25 Ihrer DBZ 22-23/2021.

Entwurf: Prof. Annette Le Fort und Prof. André Heers, Abbildung @ Quagga Media UG/akg-images

Ersttag: 2. November 2021

Wert: 80 Cent

Michel-Nr.: 3637, Block 89

Philotax-Nr.: 3512, B 88

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151906049

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 34,89 x 34,89 mm, 100,00 x 60,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Deutsche Fernsehlegenden: 50 Jahre Polizeiruf 110

Von 1971 bis 1990 lief die Serie „Polizeiruf 110“ im Deutschen Fernsehfunk der DDR. Seit 1993 wird sie von den Anstalten der ARD, dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sowie dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) und Bayerischen Rundfunk (BR), produziert. „Polizeiruf 110“ ist eine der beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen. Harald Kuhl stellt den TV-Klassiker auf Seite 34 und 35 Ihrer DBZ 22-23/2021 vor.

Entwurf: Thomas Steinacker, Abbildung Helikopter und Logo © 2021 Polizeiruf 110 Licensed by BAVARIA SONOR LICENSING TV-Testbild © xiver/shutterstock.com

Ersttag: 2. November 2021

Wert: 95 Cent

Michel-Nr.: 3638

Philotax-Nr.: 3513

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105008

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fortsetzung des Motivs

100 Jahre Deutscher Tanzsportverband

Als Tanzsport e. V. entstand am 4. November 1921 in Berlin der Deutsche Tanzsportverein (DTV). Seit 1961 trägt der Verband den heutigen Namen. Er engagiert sich für das sportliche, wettbewerbsmäßige Tanzen bei internationalen und nationalen Turnieren. Zum 100. Jubiläum verausgabt die Deutsche Post eine Sondermarke.

1978 zählte der DTV 100 000 Mitglieder, gegenwärtig sind es mehr als 200 000. 2000 Vereine gehören zur Dachorganisation, außerdem zwölf Fachverbände, wie der Deutsche Rock ’n‘ Roll und Boogie Woogie Verband (DRBV) und der Bundesverband Seniorentanz (BVST). Der Sitz des DTV

befindet sich in Frankfurt am Main.

Seit dem 1. Januar 2020 ist der DTV auf Beschluss des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) ein Olympischer Spitzenverband. Den Ausschlag dafür gab, dass Breakdance zum Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris gehört.

Entwurf: Katrin Stangl

Ersttag: 2. November 2021

Wert: 80 Cent

Michel-Nr.: 3639

Philotax-Nr.: 3514

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105007

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 34,89 x 34,89 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Linien auf Gelb und Orange



Frohe Weihnachten

Mit einer Sondermarke feiert die Deutsche Post das Weihnachtsfest im Jahr 2021. Das von Bettina Walter gestaltete Motiv läutet den Winter stimmungsvoll ein.

Entwurf: Bettina Walter, Abbildungen © Nataliia Kucherenko/Shutterstock.com, © smilewithjul/Shutterstock.com

Ersttag: 2. November 2021

Wert: 80 Cent

Michel-Nr.: 3640, 3643, FB 112

Philotax-Nr.: 3515, 3518, MH 249

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105006, 152302018 (Folienblatt)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Schneeflocken

Schach und Technologie

Zehn selbstklebende Exemplare der Sondermarke „Deep Blue schlägt Kasparow“ (MiNr. 3595) vom 1. März 2021 sind ab dem 2. November im gleichnamigen Folienblatt 111 erhältlich. Für das Versandzentrum in Weiden gilt die Bestellnummer 152 306 005. Im Michel-Katalog erhielt die Briefmarke die Nummer 3641, der Philotax-Katalog ordnet die 3516 sowie die Nummer MH 247 für das Folienblatt zu.

Zur Markenbox „Radioteleskop Effelsberg“ gehören 100 Exemplare der am 5. August 2021 verausgabten selbstklebenden Marke gleichen Namens (MiNr. 3622). Die Bestellnummer lautet 161 004 004.