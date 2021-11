Briefmarkenausgabe „verstolpert“

Es hatte ein schwungvoller Tanz zum Jubiläum werden sollen, aber da war das Parkett wohl etwas zu rutschig. Gerade erst wurden hier die neuen Briefmarken des November gemeldet, da wurde eine Briefmarke seitens der Deutschen Post bereits vom Verkauf zurückgezogen. Offenbar sind in den Barcode am Bogenrand zur Briefmarke zum Jubiläum des Deutschen Tanzsportverbands fehlerhafte Informationen gedruckt worden, demzufolge die Briefmarke zu diesem Zeitpunkt nicht verkauft und auch nicht verbucht werden kann, demzufolge sie an den Schaltern nicht verkauft werden darf. Wer die Marke also in sein Album aufnehmen möchte, wird sich zumindest am Postschalter unter Umständen noch etwas gedulden müssen…

>>> Update vom 3. November, 12.30 Uhr: An einigen Postschaltern (etwa Neckarsulm, mit Dank an Moritz Traub) war die Ausgabe problemlos erhältlich, sodass es sich wohl nur um einen Teilauflage mit Fehlern handelt. Eine offizielle Stellungnahme der Post steht noch aus.