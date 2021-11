Plattenfehler – Bund/Berlin Spezial

Philotax hat zwei neue Kataloge herausgebracht: Der 444 Seiten starke Plattenfehler-Katalog Bund und Berlin wurde gründlich überarbeitet und enthält neue 600 Plattenfehler. Darunter sind auch jüngst beschriebene vom Mai 2021. Jeder Plattenfehler wird in zwei Abbildungen dargestellt. Die Erkennung und Findung wird durch die Kennzeichnung innerhalb der Marke und dem Pfeil im Detail, der auf den Fehler hinweist, erleichtert. Mit der zusätzlichen ausführlichen Beschreibung, in der auch das Bogenfeld und die Formnummer angegeben sind, können Neueinsteiger schnell und sicher diese Plattenfehler finden. Neben der Philotax-Nummer wird die Michel-Nummer als Referenz-Nummer angegeben.

In der achten Auflage verausgabt Philotax den DVD-Katalog Bund plus Berlin Spezial. Die DVD wurde komplett überarbeitet und mit über 5000 Datensätzen ergänzt. Sie enthält jetzt über 15 500 Datensätze plus 17 000 Abbildungen. Informationen bis zum Juli 2021 wurden eingearbeitet. Der Anspruch sei es, jede beschriebene Ausgabe im Katalog mit einem Bild zu ergänzen, so Herausgeber Karl-Heinz Hommer. Der Verwender kann mit der Funktion Alben- und Ausstellungsblatt-Gestaltung individuelle Ausdrucke für seine Sammlung erstellen.

Gedruckter Plattenfehler-Katalog Bund + Berlin 7. Auflage

ISBN: 3-937247-67-0

Preis: 99,00 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Michel-Nummern als Referenz

Erstmals werden auch die Michel-Nummern bei dieser Spezial-DVD als Referenz-Nummer mit aufgeführt. Die Suchoptionen wurden verbessert. Außerdem sind Auflagezahlen bei den Ausgaben der Bundesrepublik bis einschließlich Juni 2021 aufgeführt. Durch die detaillierten Darstellungen der verschiedenen Anordnungen der Form-, Plattennummer, Druckerzeichen sowie HAN hebt sich PHILOTAX von allen Mitbewerbern ab. Die Automatenmarken wurden neu integriert. Mit der Rubrik „Zentrische Vollstempel“ erhält der Sammler eine neue Plattform. Die DVD ist unter allen WIN Betriebssystemen WIN 98 SE – bis WIN 10, LINUX sowie unter Apple mit „Wine“ oder einer Emulation lauffähig.

Bezug: Gedruckter Katalog und DVD bei der PHILOTAX GmbH, Aschaffenburger Straße 137, 63857 Waldaschaff sowie im Pilapress-Shop. ISBN Nr. 3-937247067-0. Preis 99 Euro;

DVD: 79,90 Euro, Updatepreis auf alle Vorversionen (1-7) 65 Euro. BDPh Mitglieder erhalten unter Angabe Ihrer Mitgliedsnummer 15 Prozent Rabatt; Versandkostenfrei.

DVD Bund + Berlin Spezial-Katalog

8. Auflage (DVD Vollversion)

Preis: 79,90 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



