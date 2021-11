Michel Österreich 2021 – Buchbesprechung

Nach zwei Jahren ist nun das Standardwerk der Österreich-Philatelie wieder erschienen, bereits in 41. Auflage und wieder in gewohnter Michel-Qualität. Enthalten und durchgehend in Farbe abgebildet sind alle Marken von Österreich, Lombardei-Venetien, Österreichische Post in der Levante und auf Kreta, österreichisch-ungarische Feldpost, Post der Donau-Dampf-Schifffahrts-Gesellschaft (DDSG) sowie Bosnien-Herzegowina. Neben den Briefmarken sind alle amtlichen Ganzsachen…