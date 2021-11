Das Briefmarken-Ausgabeprogramm 2022

Heimlich, still und leise hat das Bundesministerium für Finanzen auf seiner Internetseite das Ausgabeprogramm der im Jahr 2022 erscheinenden Sonder- und Zuschlagsmarken veröffentlicht. Ob es tatsächlich bei den dort angegeben Wertstufen bleibt, bleibt abzuwarten, möglicherweise hatte man im Ministerium bei der Herstellung des im Internet veröffentlichten Flyers nicht an die bevorstehende Portoerhöhung gedacht… So dürften die 80 Cent-Werte wohl als 85-Cent-Marken gedruckt werden und die 60-Cent-Marken als 70-Cent-Werte an die Schalter kommen. Das Programm im Überblick:

3. Januar

• 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff: 70 Cent (Ausgabe einer 20-Euro-Gedenkmünze am 24.02.2022)

• 200. Geburtstag Heinrich Schliemann: 110 Cent

• 150. Geburtstag Otto Braun: 95 Cent

• 75. Geburtstag David Bowie: 85 Cent

3. Februar

• Serie „Für die Wohlfahrtspflege“: Grimms Märchen — Rumpelstilzchen — Die Mühsal: 80+40 Cent (Ausgabe einer 20-Euro-Gedenkmünze am 20.01.2022), Grimms Märchen — Rumpelstilzchen — Der Wahnsinn: 95+45 Cent, Grimms Märchen — Rumpelstilzchen — Die Rettung: 155+55 Cent

• Serie „Street Art“: JEROO – Pfau und Kranich: 155 Cent

1. März

• Serie „U-Bahn-Stationen“: Heidelberger Platz Berlin: 270 Cent

• 125. Geburtstag Sepp Herberger: 80 Cent

• 50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk: 80 Cent (Ausgabe einer 20-Euro-Gedenkmünze am 12.05.2022)

• Benjamin Blümchen: 80 Cent

7. April

• Serie „Himmelsereignisse“: Polarlicht: 95 Cent

• Serie „Junge Wildtiere“: Dachs: 80 Cent, Luchs: 80 Cent

• 450 Jahre Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel: 190 Cent

5. Mai

• Serie „Für den Sport“: Nicht Olympische Sportarten — Fallschirmspringen: 80+40 Cent, Nicht Olympische Sportarten — Wakeboarden: 95+45 Cent, Nicht Olympische Sportarten — Faustball: 155+55 Cent

• Serie „Europa“ Märchen, Mythen und Sagen: 80 Cent

• 100. Geburtstag Otl Aicher: 155 Cent

2. Juni

• Serie „Für den Umweltschutz“: Antarktis – Gemeinsam Einzigartiges schützen: 80+40 Cent

• Serie „Deutschland von oben“: Sylvensteinsee: 2 x 95 Cent

• 50 Jahre Weltumweltkonferenz von Stockholm: 370 Cent

• Organspende: 80 Cent

7. Juli

• Serie „Leuchttürme“: Leuchtturm Friedrichsort: 60 Cent

• Serie „Superhelden“: Spider-Man: 80 Cent

• 1000 Jahre Stendal: 80 Cent

• 200. Geburtstag Gregor Mendel: 110 Cent

• 100. Geburtstag Hans-Jürgen Wischnewski: 95 Cent

• Kinder malen eine Briefmarke: 80 Cent

4. August

• Serie „Für die Jugend“: Amphibien – Berglurch: 80+40 Cent, Amphibien – Laubfrosch: 95+45 Cent, Amphibien – Feuersalamander: 155+55 Cent

• Serie „U-Bahn Stationen“: Heumarkt Köln: 80 Cent

• Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe: 155 Cent

1. September

• Serie „Deutsche Sehenswürdigkeiten“: Schloss Neuschwanstein: 80 Cent

• Serie „Helden der Kindheit“: Die Schlümpfe: 80 Cent, Pumuckl: 80 Cent

6. Oktober

• Serie „Tag der Briefmarke“: Baden Fehldruck: 80 Cent

• Serie „Superhelden“: Black Panther: 80 Cent

• Serie „Zeitreise Deutschland“: Köln: 60 Cent

• Postcrossing: 95 Cent

2. November

• Serie „Weihnachten“: Die Botschaft des Engels: „Ich verkündige euch eine große Freude.“: 80+40 Cent

• Serie „Deutsche Fernsehlegenden“: Rockpalast: 155 Cent

• 125 Jahre Deutscher Caritasverband: 80 Cent

• Diversität – Vielfalt in Deutschland: 80 Cent

• Weihnachten/Winter: 80 Cent

1. Dezember

• 225. Geburtstag Heinrich Heine: 190 Cent

• N.N. (aktuelles Thema): 80 Cent

• N.N. (Gemeinschaftsmarke): 170 Cent

Wie üblich nennt die Liste nur die nassklebenden Sonder- und Zuschlagsmarken. Selbstklebende Parallelausgaben dürften ebenso erscheinen wie neue Freimarken.