Österreichische Post macht auf den Klimawandel aufmerksam

by Marius Prill

Eigentlich verausgabt die Österreichische Post im letzten Monat des Jahres keine Sondermarken. Eine Ausgabe vom 6. Dezember 2021 stellt die Ausnahme dar. Sie behandelt den Klimawandel.

Die Erderwärmung sorgt dafür, dass Gletscher und Polkappen schmelzen, sodass der Meeresspiegel steigt. Die Folge ist die Überflutung von Küstengebieten bis hin zum Untergang kleiner Inseln. Extreme Wetterphänomene wie Dürren und Hochwasser treten zunehmend auf.

Eisbär und Steinbock

Viele Tier– und Pflanzenarten sind durch die Erderwärmung gefährdet. Ein von David Gruber entworfener Block mit zwei Briefmarken zu 135 Cent und 275 Cent, die jeweils 40 Millimeter breit und 30 Millimeter hoch sind, zeigt mit dem Eisbären ein Lebewesen, dessen Umwelt buchstäblich dahin schmilzt.

Das zweite Tier ist unter anderem in Österreich zu finden: Auch Steinböcke verlieren ihren Lebensraum, wenn Gletscher abtauen und die Temperaturen in den Alpen zunehmen. Royal Joh. Enschedé stellte im Mehrfarben-Offsetdruck eine Auflage von 130 000 Marken her.

