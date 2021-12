Informativ und aktuell: DBZ 26/2021

in Deutschland

Die DBZ 26/2021 erscheint am 10. Dezember 2021

Weihnachtsflüge: Helden der Lüfte

Wer Sammlungen mit exotischen Flugpostbriefen aus der Zeit zwischen den Weltkriegen durchstreift, dem begegnen mitunter Belege, die 1931 aus Neuseeland und Australien mit Weihnachtsflügen nach Europa befördert wurden. Michael Burzan wirft einen Blick auf die Christmas Air Mail vor 90 Jahren, eine Geschichte rund um Briefe über den Meeren und um Fliegerhelden wie „Mad Mac“ und „Smithy“, die einst voller Abenteuerlust in die Lüfte abhoben.

Markenaus für zwei Gebiete: Adieu DDR und Berlin

Vor 30 Jahren, am 31. Dezember 1991, verloren die Werte zweier deutscher Sammelgebiete ihre Frankaturgültigkeit. Für Philatelisten bieten die beiden abgeschlossenen Gebiete manch Interessantes wie die Alphabet-Marke der DDR, die langfristig vorbereitet worden war, weiß unser Autor Walter Köcher.

Kulturgeschichte: Bedeutende Funde

Armenien ist ein Land mit einer Kultur, die bis weit in die Bronzezeit zurückreicht. Viele der alten, vorchristlichen Kultstätten sind bisher noch wenig erforscht. Gleichzeitig ist sich das Land seines Erbes bewusst und hat es immer wieder auf Briefmarken gewürdigt. Dietrich Ecklebe stellt die wichtigsten und schönsten vor. Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die heute in den Verkauf kommt. Abonnenten erhielten das Heft bereits etwas im Voraus und konnten wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

