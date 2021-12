Sonderheft Auktionatoren Spezial als e-Paper

in AuktionatorenSpezial

Die Einschränkungen bei gewohnten Freiheiten und Möglichkeiten durch die Coronakrise haben bei Sammlern zu einem ungeahnten, in diesem Ausmaß kaum gekannten Nachfrageschub geführt. Die Sammler haben Nerven bewiesen und sich verstärkt mit ihren Hobbies befasst. Sei es, um Abstand und Ausgleich zu den Gegenwartsproblemen zu finden oder um durch den Vergleich mit früheren Glanz- und Krisenzeiten in der Geschichte der Menschheit einen relativierten Blick zu gewinnen.

Im vorliegenden AuktionatorenSpezial 2021 zeigen, was sich bei den Auktionatoren in Krisenzeiten so tut und wie sich das online-Geschäft entwickelt. Das Sonderheft, das sie hier auch gleich als e-Paper lesen können, zeigt Ihnen, wie diese Entwicklung von den Anbietern ermöglicht und von den Kunden angenommen wurde.

Was erwartet Sie?

Neben zwei einleitenden Beiträgen unserer langjährigen Mitarbeiter Michael Burzan (aus philatelistischer Sicht) und Helmut Caspar (aus numismatischer Sicht), erhalten Sie im Jahresrückblick intensive Einblicke in die Geschäftsentwicklung einiger wichtiger Auktionatoren der Szene.

Das Auktionshaus für historische Münzen und Medaillen, Künker, nennt Argumente, warum jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um mit dem Sammeln anzufangen. Wie sich der Auktionsalltag in Coronazeiten gestaltet, skizziert das Auktionshaus Gärtner. Delcampe bietet seinen Kunden einen der beliebtesten online-Marktplätze und weiterführende Informationen im Blog und im Internetforum. Ulrich Felzmann zeigt besondere Lose des Auktionshauses Felzmann.

Das Heft wird von folgenden Beiträgen komplettiert: Dr. Reinhard Fischer Auktions- und Handelshaus, Auktionshaus BBA-Therese Weiser Nachf., Rauhut & Kruschel Briefmarken-Auktionshaus, Teutoburger Münzauktion GmbH, Briefmarken Auktionshaus Köhler, Auktionshaus Klüttermann, Auktionshaus Schlegel, Auktionshaus Veuskens, Emporium Hamburg, AIX-PHILA.

