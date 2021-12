Informativ und aktuell: DBZ 1/2022

in Aktuelles Heft

Die DBZ 1/2022 erscheint am 30. Dezember 2021 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Archäologie: Mit dem Spaten

Im Jahre 1990 erschienen in der Bundesrepublik, in Griechenland und in der DDR Briefmarken zu Ehren von Heinrich Schliemann. Die Ausgaben wiesen auf Troja und Mykene hin. Orte, die Schliemann einst ausgegraben hat und durch die er berühmt geworden ist. Dietrich Ecklebe hat sich Schliemanns Lebensweg zu seinem 200. Geburtstag einmal genauer angeschaut.

150 Jahre Posthorn Norwegen: Und sie läuft immer noch

Sie gilt als die am längsten laufende Dauerserie der Welt: Das norwegische Posthorn erlebte seine Markenpremiere im Januar vor 150 Jahren. Für Torsten Berndt, selbst Norwegen-Sammler, ein Anlass, einen Blick auf die verschiedenen Varianten zu werfen.

Blick nach vorn: Riesiges Spektrum

Welche Ausgaben erscheinen im kommenden Jahr? Ihre DBZ-Redaktion hat wieder intensiv und hartnäckig recherchiert, um so viele Marken und Themen wie möglich aus so vielen Ländern wie möglich zusammenzustellen und im „Postverwaltungen spezial“ zu präsentieren. Erstmalig dabei sind Albanien, Marokko und Surinam; insgesamt sind es 49 Länder.

Hintergrund: Löwentor in Mykene © Zde – eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, www.commons.wikimedia.org Porträt: Heinrich Schliemann © Ed. Schultze Hofphotograph Heidelberg Plöckstrasse 79, gemeinfrei, www.commons.wikimedia.org