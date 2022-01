Neuheiten Januar 2022: Blumen und Briefe, Musik, Politik und mehr

Am 3. Januar erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm der Deutschen Post AG.

Blumen: Schneeglöckchen, Rotklee

Ihrer alten Dauermarken-Reihe „Blumen“ fügt die Deutsche Post am 3. Januar 2022 zwei weitere Werte hinzu. Der lateinische Name des Schneeglöckchens lautet Galanthus nivalis. Es gehört zur Familie der Amaryllisgewächse. Der Name ist eine Ableitung von den griechischen Wörtern gála, Milch, anthos, Blüte, und nivalis, verschneit. In Deutschland trifft man nur das Kleine oder Gewöhnliche Schneeglöckchen an. Es wächst in Mittel-und Südeuropa vor allem in Laubwäldern.

Trifolium pratense ist die botanische Bezeichnung des Rotklees, der auch Wiesen- oder Ackerklee genannt wird. Das lateinische Wort tri bedeutet drei und folium Blatt, während man pratense mit „auf Wiesen wachsend“ übersetzen kann. In Europa und Asien findet man Rotklee auf Wiesen, Weiden und Feldern sowie in lichten Wäldern.

Entwurf: Stefan Klein und Olaf Neumann

Ersttag: 3. Januar 2022

Wert: 32 Cent (Schneeglöckchen), 37 Cent (Rotklee)

Michel-Nr.: 3655 (32 Cent), 3656 (37 Cent), 3662 (32 Cent selbstklebend), 3663 (37 Cent selbstklebend)

Philotax-Nr.: 3530, 3531, 3537, 3538

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909087 (32 Cent), 150909088 (37 Cent)

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: je 21,50 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Elemente der Motive

Welt der Briefe: Leuchtfederstift

Die neue Dauermarken-Serie der Deutschen Post wird am 3. Januar 2022 fortgesetzt. Das Brief-Thema verband Designerin Bettina Walter mit dem Meer und der Seefahrt.

Bei ihrem Motiv handelt es sich um eine surreale Mischung aus Leuchtturm und Füller sowie ein Schiff aus Briefpapier. Der Verknüpfung von Dingen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben, gab man den entsprechend artifziellen Titel „Leuchtfederstift“.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 3. Januar 2022

Wert: 275 Cent

Michel-Nr.: 3657

Philotax-Nr.: 3532

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909084

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Meer, Küste und Himmel des Motivs

225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff

Die Novelle „Die Judenbuche“ sowie die Gedichte „Der Knabe im Moor“ und „Die Mergelgrube“ zählenzu den bedeutendsten Werken der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff. Sie wurde am 12. Januar 1797 als Tochter einer Adelsfamilie auf Burg Hülshoff bei Münster geboren. Obwohl Frauen in der zeitgenössischen Gesellschaft von beruflicher Entwicklung und Bildung weitgehend ausgeschlossen wurden, gelang es ihr, ihre künstlerischen Ambitionen zu verfolgen, statt sich auf ein Leben als Ehefrau und Mutter jenseits der Berufstätigkeit festlegen zu lassen.

Entwurf: Professor Eckhard Jung, Foto © Bildarchiv Foto Marburg, Andreas Lechtape/Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung

Ersttag: 3. Januar 2022

Wert: 70 Cent

Michel-Nr.: 3658

Philotax-Nr.: 3533

Bestell-Nr. NL Philatelie: 15110539

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Blätter, „225. GEBURTSTAG 1797–1848“ in Gelb, „Annette von Droste-Hülshoff“ in Blau, Unterschrift von Droste-Hülshoff in Blau

200. Geburtstag Heinrich Schliemann

Anfang der 1870er-Jahre fand Heinrich Schliemann in der heutigen türkischen Provinz Çanakkale Überreste der bronzezeitlichen Stadt Troja. Auch in Mykene, Tiryns und Orchomenos stieß er auf architektonische Objekte und Schätze. Schliemann gilt als Wegbereiter der modernen archäologischen Feldarbeit.

Entwurf: Werner Hans Schmidt, Porträt © picture alliance/Bildagentur-online/Sunny Celeste Landkarte © Universitätsbibliothek Heidelberg, C 3081, Seite: z_4a

Ersttag: 3. Januar 2022

Wert: 110 Cent

Michel-Nr.: 3659

Philotax-Nr.: 3534

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105400

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé, Haarlem

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Ausgrabungsgegenstände

150. Geburtstag Otto Braun

Mit einer Sondermarke würdigt die Deutsche Post Otto Braun, der in der Weimarer Republik zwischen 1920 und 1932 Ministerpräsident Preußens

war. Zu lesen ist darauf „Bollwerk der Demokratie“, verfolgte Braun im größten Bundesland der Weimarer Republik doch das Ziel, Institutionen der parlamentarischen Demokratie voranzubringen und zu festigen.

Braun wurde am 28. Januar 1872 in Königsberg geboren und machte eine Ausbildung zum Drucker. 1888 trat er in die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) ein, die ab 1890 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) hieß. Im März 1933 floh Braun vor dem diktatorischen Regime der Nationalsozialisten ins Exil und starb am 15. Dezember 1955 im schweizerischen Locarno.

Entwurf: Professor Florian Pfeffer, Bild bkp / Geheimes Staatsarchiv, SPK nach einem Wahlplakat von Friedrich Ahlers

Ersttag: 3. Januar 2022

Wert: 100 Cent

Michel-Nr.: 3660

Philotax-Nr.: 3535

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105399

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, „OTTO BRAUN“ (rot), „BOLLWERK DER DEMOKRATIE“ (schwarz)

75. Geburtstag David Bowie

Thomas Steinacker gestaltete eine Sondermarke, die an den Sänger und Songwriter David Bowie erinnert. Mehr darüber lesen Sie auf Seite 22 Ihrer DBZ 1/2022.

Entwurf: Thomas Steinacker, Bild © 2022 The David Bowie Archive ® Under license to Perryscope Productions, LLC/Epic Rights, Inc., Photo by Greg Gorman

Ersttag: 3. Januar 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3661

Philotax-Nr.: 3536

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105398

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, „DAVID BOWIE“