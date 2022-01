DBZ-Vorschau der internationalen Neuheiten für das Jahr 2022

Ebenso wie in den vergangenen Jahren hat die DBZ-Redaktion bei zahlreichen Postverwaltungen angefragt und um Informationen zu den geplanten Neuausgaben des Jahres 2022 gebeten. Sämtliche Programme, die uns bis Mitte Dezember erreichten, haben wir auf zwölf Sonderseiten in der DBZ 1/2022 vorgestellt.

Mit vier Sportmotiven verweist die Hongkong Post auf die Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Die US-Post kündigt Marken mit Porträts der Folk-Legende Pete Seeger (1919–2014) und der Verlegerin Katharine Graham (1917–2001) an.

Das türkische, brasilianische und simbabwische Jahresprogramm erhielten wir leider erst nach dem Redaktionsschluss. Die jeweiligen Ausgabetermine mit den vorgesehenen Themen und Motiven reichen wir hiermit nach. Viel Spaß und Kurzweil beim Stöbern in den Landesprogrammen und Erfolg bei der Motivsuche für ihre Sammlung.

Türkische Neuheiten

7. Januar: „Nostalgische Transportmittel“; 24. Februar: „Spiegelungen“;11. März: „Bekämpfung der globalen Pandemie“; 18. März: „Eröffnung der Çanakkale-1915-Hängebrücke über die Dardanellen“; 1.April: „Expo 2021 in Hatay“; 23. April: „Sportart Kitesurfen“; 9. Mai: „Geschichten und Mythen“, Gemeinschaftsausgabe Europa; 17. Mai: „Käsesorten“; 5. Juni: „Weltumwelttag“; 21. Juni: „Krabben“; 6. Juli: „Mediziner und Neurochirurg Mahmut Gazi Yaşargil“; 19. Juli: „Meeresarchäologie“, EuroMed-Gemeinschaftsausgabe der Mittelmeeranrainerstaaten; 27. Juli: „Schluchten“; 9. August: „5. Islamische Solidaritätsspiele 2021. Multisportveranstaltung in der Stadt Konya“; 30. August: „Nationalfeiertag. 100. Jahrestag des Endes des Unabhängigkeitskrieges durch den großen Sieg der türkischen Armee in der Schlacht von Dumlupınar unter der Führung des Kommandanten Mustafa Kemal Pascha“; 1. September: „Unsere Kulturellen Vermögenswerte. Stadt Uşak“; 25. September: „10. Todestag des türkischen Sängers und Komponisten Neşet Ertaş (1938–2012)“; 11. Oktober: „100. Jahrestag des Waffenstillstands von Mudanja, um die Kampfhandlungen an der Westfront des Türkischen Befreiungskrieges zu beenden“; 21. November: „FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar“; 14. Dezember: „Gemeinsames Leben in der Natur“.

Brasilianische Neuheiten

Januar: Fest des Herrn des guten Jesus von Bonfim“: 1 Wert; April: „Hundertjahrfeier der Woche der modernen Kunst“: Block; Mai: „Sonnenuntergang“: 5 Werte; „Berufe. Feuerwehr“: 1 Wert; „Hommage an Daniel Azulay, einen brasilianischen bildenden Künstler, Comiczeichner und Pädagogen“: 1 Wert; Juni: „Mercosur. Fauna und Flora. Sukkulente Pflanzen“; Juni: „Diplomatische Beziehungen zwischen Brasilien und Irland. Hundertjahrfeier der ersten Veröffentlichung des ‚Ulysses‘ von James Joyce“, 1 Wert; September: „200 Jahre Unabhängigkeit von Brasilien“, 1 Wert; Oktober: „Zweihundertjahrfeier der Unabhängigkeit. Teilnahme der Post“: 1 Block, 2 Wert; „Weihnachten 2022“, 2 Werte; November: „Philatelistische Ausstellung LUBRAPEX“; „FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Katar“; Dezember: „Kunst und Kultur. Brasilianischer Musikstil Forró“; UPAEP-Gemeinschaftsausgabe.

Simbabwesche Neuheiten

15. Februar: „Manufaktur in Heimarbeit“: 4 Werte im Block; 13. Mai: „Drahtspielzeug“, selbstgefertigtes Spielzeug aus Drähten: 4 Werte im Block; 19. Juli: „Helden“: 4 Werte; 29. November: „Weihnachten“: 4 Werte.

Zum Download der internationalen Jahresvorschau 2022 als PDF (1,7 MB).