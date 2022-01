Porterhöhung auch in Norwegen

>>>Update vom 11. Januar 2022: Interessante Hintergründe zur Entstehung der neuen Bowie-Briefmarke, die offenbar bereits nach wenigen Stunden ausverkauft war, gibt es in einem Beitrag der Tagesschau. Vom Drogenkonsum körperlich am Ende und künstlerisch ausgebrannt, zog der britische Rock- und Pop-Musiker David Bowie 1976 in den Westteil Berlins. Hier wohnte er in einer Altbauwohnung in…