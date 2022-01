Münzenmarkt 37 – e-Paper

in Markt und Marken

by Stefan Liebig

Wollten Sie schon immer mal wissen, wie die Münzen in Ihrer Sammlung entstehen? Das MünzenMarkt-Team verrät es Ihnen. Der MünzenMarkt 37 widmet sich dem Münzentwurf und der Münzprägung, nachdem ein E-Mail-Austausch zwischen einem Leser und der Chefredakteurin Ursula Kampmann zu diesem Thema zeigte, wie viele spannende Fragen zu klären sind. Lesen Sie im Editorial mehr über die Hintergründe.

Daniel Baumbach zeigt Ihnen in seinem mehrseitigen Beitrag alles Interessante zum Entwurf und zur Entstehung von Gedenkmünzen.

Im zweiten Themenbeitrag des Heftes erläutert Ursula Kampmann dann einige Sondertechniken im Prozess der Münzprägung.

Damit Sie auch wissen, was die frisch geprägten Münzen künftig mal wert sein könnten, liefert der Abschnitt „Aktuelles aus Auktion & Handel“ ausführliche Informationen zur gegenwärtigen Marktsituation.

Im MünzenMarkt 37 erwartet Sie also wie immer eine vielseitige Reise in die Welt der Numismatik. Blicken Sie mit uns hinter die Kulisse. Das gesamte Heft finden Sie hier direkt in unserem e-Paper.

Bestellung:

Natürlich können Sie sich Ihren MünzenMarkt 37 auch gratis nach Hause schicken lassen:

Sie können ihn bei unserem Vertrieb unter 0551/901-520 oder per E-Mail bestellen und erhalten ihn dann kostenlos direkt nach Hause.

Wir wünschen Ihnen viel Lesespaß und wertvolle Informationen mit dem neuen MünzenMarkt 37.

Abbildungen: Hintergrund-Foto: UK • Münzen: Münze Deutschland; CIT Liechtenstein; Münze Österreich