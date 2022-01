Briefmarken für die Stones: 60 Jahre Rock ’n’ Roll

Es gibt Motiv- und auch thematische Sammlungen, in deren Mittelpunkt ein einziger allerdings namhafter Graveur steht. Er wurde am 22. Oktober 1921 in dem kleinen polnischen Bergarbeiterstädtchen Czeladź geboren, die Fachwelt begeht also seinen 100. Geburtstag. Sein Name: Czesław Słania. Er stand im Guiness-Buch der Rekorde als jener Experte, der weltweit die meisten Briefmarken schuf…