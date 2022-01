Vom Anarchisten zum Ministerpräsidenten

Wählen Sie die schönste Briefmarke mit Luftfahrt-Motiv Mitmachen ist angesagt: Die Motiv-Arbeitsgemeinschaft Luftfahrt lädt alle Philatelisten sowie alle an der Luftfahrt Interessierten zur Teilnahme an ihrer traditionellen jährlichen Umfrage nach der weltweit schönsten Luftfahrtbriefmarke ein. Im Mittelpunkt der Umfrage steht das Ausgabejahr 2020. Auf ihrer Webseite präsentiert die ArGe 60 Postwertzeichen, die im Jahr 2020 ausgegeben wurden und in ihrem Hauptmotiv einen…

DPhJ-Nachwuchsseminar in Mainz Unter dem Motto „Fit für die Ibra“ führen DPhJ-Preisrichter vom 11. bis 13. März 2022 in der Jugendherberge Mainz durch ein spannendes Wochenende rund um das Thema „Exponatsgestaltung“. In Kleingruppen sollen auf der einen Seite erfahrene Aussteller wertvolle Tipps erhalten, um weiterhin erfolgreich auch an nationalen und internationalen Ausstellungen teilzunehmen. „Auf der anderen Seite wollen…