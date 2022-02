Informativ und aktuell: DBZ 4/2022

Die DBZ 4/2022 erscheint am 7. Februar 2022 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

150 Jahre Brustschilde: Abschluss – Neubeginn

„Brustschilde“ – hinter diesem einen Begriff verbirgt sich nicht nur ein Sammelgebiet, sondern ein ganzer Kosmos, der für Briefmarkenfreunde reizvolle Möglichkeiten bietet. Noch war das erst gegründete Deutsche Kaiserreich postalisch nicht vereint. Michael Burzan über die Hintergründe zu Großen und Kleinen Brustschilden – und vielem mehr.

75 Jahre Ahlener Programm: Christlicher Sozialismus

Karl Arnold, bereits in der Weimarer Republik als Zentrumspolitiker in der katholischen Arbeiterbewegung aktiv, gehörte zu jenen, die sich nach 1945 Gemeineigentum an Schlüsselindustrien und Kontrolle der Banken wünschten. Bekannt geworden sind diese Ideen im „Ahlener Programm“ der CDU. Kai Böhne erinnert an das Papier und die kontroversen Diskussionen darüber, die bis heute nicht abgerissen sind.

Rolling Stones; 60 Jahre Bandgeschichte

„Satisfaction“, „Brown Sugar“, „Angie“: Die Rolling Stones gibt es schon so lange, dass sich heute 60-Jährige nicht an eine Zeit ohne sie erinnern können. Marius Prill über ein Rockphänomen und herausragende Musiker, die nun auf Marken Großbritanniens zu Ehren kommen, im Weltspiegel.

Abbildung: www.pixabay.de