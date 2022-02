Briefe auf der Umlaufbahn

Am 1. März bringt die Deutsche Post die 70-Cent-Dauermarke „Brief auf Umlaufbahn“ zusätzlich als selbstklebende Variante heraus (MiNr. 3678). Das Zehner-Markenset (MiNr. FB 119) mit den Abmessungen 78,2 mal 193 Millimeter ist für 7 Euro in den Postfilialen sowie beim Sammlerservice in Weiden erhältlich, Tel. 0961/3818-3818. Die Bagel Security Print GmbH & Co. KG in Mönchengladbach hat das Markenset im Mehrfarben-Offsetdruck auf flouoreszierendem Postwertzeichenpapier DP2 produziert.

Die Briefmarken mit den Abmessungen 31,8 mal 30,13 Millimeter sind druckidentisch mit der nassklebenden Variante (MiNr. 3670). Die Produktnummer für das postfrische Markenset lautet 152301005, gestempelt mit dem oben abgebildeten Erstverwendungsstempel 001005EW5. Die Stempelung erfolgt wie üblich bei den Stempelstellen Weiden und Berlin.