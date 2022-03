Neuheiten März 2022: Briefe, U-Bahnen, Fußball, Soziales und Kinder

in Deutschland

by Marius Prill

Welt der Briefe: Brief auf Umlaufbahn, Luftpost, Mond und Briefe, Briefsonde im Weltall

Am 1. März 2022 bringt die Deutsche Post vier weitere Werte ihrer neuen Dauermarkenserie „Welt der Briefe“ auf den Markt. Bereits im Dezember 2021 und im Januar 2022 ging es um die spielerische und fantasievolle Verknüpfung von Briefen, Wasser und Luft. Diesmal befinden sich Umschläge und Stifte außerdem im Weltall.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 1. März 2022

Wert: 70 Cent (Brief auf Umlaufbahn), 110 Cent (Luftpost), 195 Cent (Mond und Briefe), 225 Cent (Briefsonde im Weltall)

Michel-Nr.: 3670–3673, 3678 (70 Cent selbstklebend), FB 119

Philotax-Nr.: 3545–3548, 3553, MH 257

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909085 (70 Cent), 150909093 (110 Cent), 190909090 (195 Cent), 150909097 (225 Cent), 152301005 (FB 119 mit 3678)

Druck: jeweils Mehrfarben-Offsetdruck, Joh. Enschedé Security Print, Haarlem (70 Cent), Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach (195 Cent), Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig (110 Cent, 225 Cent), Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach (70 Cent selbstklebend)

Größe: je 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Blau und Grün des Motivs

U-Bahn-Stationen: Heidelberger Platz Berlin

Auch die Serie zu U-Bahn-Stationen wird im März fortgesetzt. Eine 275-Cent-Marke präsentiert den südlichen Eingang der Station Heidelberger

Platz im Berliner Stadtteil Wilmersdorf und an der U-Bahn-Linie 3.

Der Bau der Station begann 1910. Der Architekt Wilhelm Leitgebel verlieh ihr einen kathedralenartigen, sakralen Charakter durch hohe Decken,

doppelreihige Kreuzgratgewölbe und mit Ketten leicht versetzt über den Gleisen befestigten Pendelleuchten. Halle und Mittelbahnsteig haben eine gekrümmte Lage, an die Enden des Bahnsteigs knüpfen Vorhallen an, die mit Fliesen, Steinplatten und Mosaik-Blumengirlanden

verziert sind und zu den Ausgängen führen.

Entwurf: Jennifer Dengler, Abbildung @Igphotography

Ersttag: 1. März 2022

Wert: 275 Cent

Michel-Nr.: 3674

Philotax-Nr.: 3549

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105404

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Joh. Enschedé Security Print, Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Linien eines U-Bahn-Plans in mehreren Farben

125. Geburtstag Sepp Herberger

Sepp Herberger war Trainer, als die deutsche Mannschaft 1954 überraschend den Titel bei der Fußballweltmeisterschaft in Bern gewann. Mit drei zu zwei besiegte man Ungarn. Unter dem gebürtigen Mannheimer gewann die DFB-Elf zwischen 1936 und 1942 sowie

1950 und 1964 92 von 162 Länderspielen. 44 Mal verlor das Team, 22 Mal spielte es unentschieden.

Entwurf: Thomas Steinacker, Abbildung @ TandemBranding/shutterstock.com

Ersttag: 1. März 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3675

Philotax-Nr.: 3550

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105401

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Fußballfeld, Unterschrift Sepp Herbergers

50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk

Die Hauptziele des Deutschen Kinderhilfswerks sind die BekanntmaBekanntmachung und die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, die am 20. November 1989 verabschiedet wurde. Über den Fortschritt berichtet der einmal im Jahr herausgegebene „Kinderreport Deutschland“.

Chancengleichheit und Bildung, Medienkompetenz und kulturelle Teilhabe sind Schwerpunkte des Engagements. Dafür ermöglicht der Verein Einzelfallhilfe für von Armut betroffene Kinder und ihre Familien sowie präventive Zusammenarbeit mit Kommunen. 2020 wurden über

250 Kinder- und Jugendprojekte mit mehr als 2 225 000 Euro sowie über 9600 Kinder und ihre Familien mit mehr als 850 000 Euro unterstützt. Etwa 65 600 Kinder konnten mit Projekten erreicht werden, die das Kinderhilfswerk initiierte oder förderte.

Entwurf: Julia Warbanow

Ersttag: 1. März 2022

Wert: 160 Cent

Michel-Nr.: 3676

Philotax-Nr.: 3551

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105402

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 46,40 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: rechteckige Flächen in Rot und Blau des Motivs

Benjamin Blümchen

150 Hörspiel-Folgen der Kinderserie „Benjamin Blümchen“ wurden seit 1977 produziert, mehr als 67 Millionen Tonträger verkauft. Der sprechende, ob seiner Größe etwas tolpatschige Elefant und sein menschlicher Freund, ein aufgeweckter Junge namens Otto, wurden von der Autorin Elfie Donnelly erfunden.

Seit 1987 gibt es auch eine Zeichentrickreihe. Der erste Kinofilm, eine Kombination aus Realfilm und Computeranimation, entstand 2019.

Zunächst lieh Edgar Ott dem Protagonisten der Reihe seine Stimme, heute ist es Jürgen Kluckert. Für Otto wurden Alexander Rosenberg und Frank Schaff engagiert, in der Gegenwart spricht Katja Primel die Figur. Eine tragende Gestalt im Benjamin-Blümchen-Universum ist des

Weiteren Karla Kolumna. Die umtriebige Reporterin wird von Ulrike Stürzbecher gesprochen, während die Rolle bis zur Folge 126 Gisela Fritsch übernahm. Die bisher zwei Titelmusiken der Benjamin-Blümchen-Hörspiele stammen von Michael Thilo (1977–1987) und Heiko Rüsse.

Entwurf: Bettina Walter, Abbildungen @ © 2022 KIDDINX Studios GmbH, Berlin Lizenz durch KIDDINX Media GmbH, Lahnstraße 21, 12055 Berlin www.benjaminblümchen.de

Ersttag: 1. März 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3677, 3679 (selbstklebend), FB 120

Philotax-Nr.: 3552, 3554, MH 258

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105403, 1523 02020 (FB 120 )

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: je 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Blumen des Motivs, „Benjamin Blümchen“