Informativ und aktuell: DBZ 7/2022

Die DBZ 7/2022 erscheint am 21. März 2022 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

Yellowstone-Nationalpark: Bisons und Geysire

Der erste Nationalpark der Welt hat am 1. März seinen 150. Geburtstag gefeiert: der Yellowstone-Park. Naturwunder wie heiße, bunte Quelltöpfe, gigantische Geysire und der Grand Canyon of the Yellowstone lassen hier staunen. Im knapp 9000 Quadratkilometer großen Nationalpark haben Wildtiere wie Bisons ein geschütztes Zuhause gefunden. Walter Köcher nimmt uns mit auf einen philatelistischen Ausflug in den Yellowstone-Nationalpark.

Wiener Klapperpost: Herumgeklappert

Klappern gehört mitunter zum Handwerk. Für die 1772 in Wien gegründete Kleine Post gilt dies allemal. In den Innenstadtbezirken, den Vororten und der Umgebung Wiens unterwegs, machten die Zusteller mit Handklappern auf sich aufmerksam. Michael Burzan stellt die „Wiener Klapperpost“ vor.

Marktschau: Roosevelt in San Marino

Gute Beziehungen bestehen zwischen San Marino und den Vereinigten Staaten von Amerika mehr als 160 Jahre. Philatelistisch spiegelten sich die Verbindungen im Jahr 1947 besonders umfangreich: San Marino ehrte den zwei Jahre zuvor verstorbenen amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt mit der Gestaltung mehrfarbiger Motive; Michael Burzan hat genau hingeschaut.

Was Sie sonst noch erwartet, sehen Sie im Inhaltsverzeichnis der neuen Ausgabe, die am Montag in den Verkauf kommt. Abonnenten erhalten das Heft bereits etwas im Voraus und können wie üblich schon einige Tage früher darin lesen – und sparen außerdem Geld gegenüber dem Kauf im Einzelhandel.

Foto: www.pixabay.com