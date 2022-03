Briefmarken für den Frieden

Unter dem Motto „Gemeinsam für den Frieden“ gibt die Leipziger LVZ Post am 25. März 2022 zwei Sonderbriefmarken mit Nennwert 80 Cent heraus. Sie zeigen die weiße Friedenstaube und die Erde, gemeinsam getragen von Händen aus der ganzen Welt. Die Briefmarken erscheinen zu je fünf Stück pro Motiv auf einem Zehnermarkenbogen in einer Auflage von 20 000 Stück.

Spendenaktion für die Ukraine

Aus den Verkaufserlösen übergibt die LVZ Post 10 Cent pro Briefmarke an eine unter anderem von der Stadt Leipzig initiierte Spendenaktion. Die Spende in Höhe von 2000 Euro wird sowohl Schutz suchenden Ukrainerinnen und Ukrainern in Leipzig als auch humanitären Projekten in der Ukraine zugutekommen. Die Sondermarken sind im LVZ-Post-Webshop unter https://shop.lvz-post.de sowie in Servicestellen des privaten Leipziger Postunternehmens erhältlich. Markenausgaben zugunsten der Ukraine gibt es bereits aus Lettland und aus Österreich.