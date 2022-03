Estnische Marke: „Ruhm der Ukraine“

Die lettische Post, Latvijas Pasts, zeigt ihre Solidarität mit der Ukraine, die am 24. Februar 2022 von Russland angegriffen wurde: Am 10. März 2022 erschien ein Block mit drei Sondermarken, der 9 Euro kostet. Ein Teil des Verlaufserlöses geht zur Unterstützung der Ukraine an die 2003 gegründete Wohltätigkeitsorganisation Ziedot.lv, die ihren Sitz in Riga hat.…