e-Paper: Geschichten und Geschichte 4/2022

Die vierte Ausgabe von „Geschichten und Geschichte – Heimatbelege und Ansichtskarten sammeln“ ist erschienen. Wieder nehmen wir Sie mit auf eine Entdeckungstour durch die bunte Welt der Heimatbelege. Ob Wiener Rekobrief, Wuppertaler Schwebebahn oder Holzversteigerung in Altenkirchen – unsere Autoren gewähren ebenso wie viele Händler und Auktionatoren Einblicke in ihre Schatzkisten. Natürlich erzählen sie auch…

Am 25. März 2022 bringt die Polnische Post eine Wertfreimarke unter dem Motto „Wir sind dabei!“ mit einem dem Vorzugsentgelt entsprechenden Wert im S-Format in Umlauf. Der mittlere Teil der Briefmarke zeigt einen Handschlag in den Nationalfarben der Ukraine beziehungsweise Polens. Der Umschlag zeigt die Brzegina-Skulptur vom Unabhängigkeitsplatz in Kiew. Der Datumsstempel zeigt die Umrisse…