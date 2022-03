40 Jahre Osterpostfiliale

Erstmals 1982 und damit seit nun bereits vierzig Jahren beantworten zu Ostern Hanni Hase und sein Team von rund fünfzehn Helferinnen und Helfern mit einem österlich bunt gestalteten Antwortbrief die von Kindern aus aller Welt in der Osterpostfiliale im niedersächsischen Dorf Ostereistedt eingehende Post. Mit dieser Aktion will die Deutsche Post eine kleine Freude bereiten und gleichzeitig die Tradition des Briefeschreibens fördern. Mit steigendem Erfolg: Waren es im Jahr 2020 noch rund 59 000 Briefe, die es zu beantworten galt, trafen 2021 bereits 100 000 Osterbriefe ein. Ob dieser Rekord zu Ostern 2022 erneut gebrochen wird?

Im vergangenen Jahr beantworteten die Mitarbeitenden der Osterpostfiliale die eingegangene Post mit Plusbriefen, versehen mit zwei Wertstempeln für Inlands- oder Auslandsversand. Der Sonderstempel zu den drei Stempeldaten war aufgedruckt, wobei nur die ersten beiden auch auf Auslandspost verwendet wurden (siehe DBZ 7/2021, Seite 7).

Osterbriefe nun mit Marken

Wie die Deutsche Post auf Anfrage mitteilte, werden die in diesem Jahr aufgelegten Umschläge mit Briefmarken frankiert, es sind also keine Ganzsachen. Die beiden Umschläge, siehe die Abbildungen unten, weisen auf das 40-jährige Jubiläum der Osterpostfiliale hin. Anschrift für Post an den Osterhasen: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt. Der Sonderstempel mit den drei verschiedenen Stempeldaten ist zudem bei der Stempelstelle Berlin erhältlich, siehe Seite 4 in dieser DBZ.