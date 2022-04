Informativ und aktuell: DBZ 8/2022

in Aktuelles Heft

Die DBZ 8/2022 erscheint am 4. April 2022 – hier Details zu Themen der Ausgabe:

1100 Jahre Quedlinburg: Fachwerkperle am Harz

Im Jahre 922 wurde Quedlinburg erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1994 steht die am Harzrand gelegene Stadt auf der UNESCO-Weltkulturerbe-Liste. Einstige Kaiserpfalz, die romanische St.-Servatius-Kirche mit dem kostbaren Domschatz, ein geschlossenes historisches Stadtbild mit 1200 Fachwerkbauten – mit Dietrich Ecklebe geht es mitten hinein in die Geschichte der Stadt, in der vor mehr als 1000 Jahren deutsche Geschichte begann.

Leonardos Mona Lisa: Berühmtestes Lächeln

Vor 70 Jahren kam eine der beliebtesten Briefmarken der jungen Bundesrepublik heraus: Eine Sondermarke, die das berühmteste Bildnis der Welt mehrfarbig im Kleinstformat reproduzierte, Nennwert fünf Pfennig. Viele Sammler und Postkunden erwarben die „bunte und billige“ Mona Lisa damals gleich mehrfach, um ihre Korrespondenzen damit zu frankieren. Michael Burzan über Bild und Marken.

Marktschau: Die „Kleinen Grünen“

Vor 150 Jahren kamen die Brustschilde heraus. Die Farbgebung bei den ersten Freimarken der Deutschen Reichspost mit Kleinem Brustschild weist teils stärkere Schwankungen auf, was eine eindeutige Zuordnung erschwert. Zumal die Farben im Verlauf der vergangenen 150 Jahre Alterungsprozessen unterlagen, abhängig von der Art der Aufbewahrung und Unterbringung. Michael Burzan startet seine neue Marktschau-Serie mit den Besonderheiten der „Kleinen Grünen“.

