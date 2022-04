Ein deutlicher Gruß aus der Ukraine

Mehrere Länder hatten bereits Solidaritätsbriefmarken mit der Ukraine herausgegeben, am 12. April hat nun die ukrainische Post Ukrposhta selbst eine neue Sondermarke veröffentlicht. Diese bezieht sich auf einen Funkspruch, den auf der Schlangeninsel stationierte ukrainische Soldaten am 24. Februar 2022 an ein angreifendes russisches Kriegsschiff gesendet haben sollen. Ins Englische übersetzt lautet er: „Russian wahrship, go fuck yourself!“ Der Funkspruch ist mittlerweile zu einem Schlachtruf des ukrainischen Widerstands geworden. Das Markenmotiv ging als Sieger aus einer Abstimmung der ukrainischen Post hervor. Es stammt von Boris Groh.

Fast 500 Einsendungen

Aus nahezu 500 Einsendungen für den Wettbewerb wurden 20 Entwürfe von der ukrainischen Post ausgewählt, aus denen sich Social-Media-Nutzer Ihren Favoriten aussuchen konnten. Die Marke ist in zwei Portostufen an die Postschalter gelangt, Portostufe „F“ gilt für ein Einschreiben bis 50 Gramm innerhalb der Ukraine, Portostufe „W“ deckt das Porto für einen Standardbrief bis 50 Gramm ins Ausland ab, genug, um die Botschaft weltweit zu verbreiten… Auf eBay und ähnlichen Handelsplattformen tauchten schnell die ersten Angebote ganzer Kleinbogen auf, besonders beliebt scheinen FDC zu sein, die Website der ukrainischen Post selbst ist nicht immer erreichbar.