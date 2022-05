MünzenMarkt 38 – e-Paper

Sie prägt nicht nur das Stadtbild von Koblenz, sie gilt auch als Besuchermagnet ersten Ranges – die Festung Ehrenbreitstein über dem Rhein. An ihre Rettung vor 100 Jahren durch den US-amerikanischen General Henry Tureman Allen erinnert der Verein für Briefmarkenkunde Koblenz auf seinem Großtauschtag 2022. Dazu gibt es einen Sonderstempel und die abgebildete thematische Ganzsache…

Im August 2021 beklagte Liechtenstein den Verlust seiner beliebten und geschätzten Landesfürstin. Die Regierung ordnete eine siebentägige Staatstrauer an. Das Fürstentum nahm Abschied von Fürstin Marie von und zu Liechtenstein, die nach einem Schlaganfall in ihrem 82. Lebensjahr verstorben war. Am 7. Juni erinnert ein Gedenkblock der Philatelie Liechtenstein mit dem Ausgabewert von 6,30 Schweizer…