Ukraine: Solidaritätsausgabe aus Luxemburg

in Europa und Übersee

by Udo Angerstein

Die Post von Luxemburg gibt Briefmarken zur Solidarität und Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge heraus. Diese Ausgabe, in Form von „meng.post“-Briefmarken, besteht aus zwei Bögen zu je acht Briefmarken, einer zur Frankierung innerhalb Luxemburgs zum Preis von 9,60 Euro und einer zur internationalen Frankierung zum Preis von 14,40 Euro.

Erlös für ukrainische Flüchtlingsarbeit

Den gesamten Erlös aus dem Verkauf der Briefmarken wird die Post Luxemburgs der ukrainischen Gemeinschaft in Luxemburg zukommen lassen, um sie bei deren Aktionen zugunsten ukrainischer Geflüchteter zu unterstützen. Diese Solidaritätsmarken sind in allen POST-Espaces, Postämtern und am Philatelie-Schalter (13, rue Robert Stümper, Cloche d’Or) sowie im Online-Shop erhältlich.