DHL: Portoerhöhung zum 1. Juli 2022

Recht überraschend hat die Deutsche Post am 13. Juni eine Portoerhöhung bei den Paketen für Privatkunden angekündigt. Damit reagiere man „auf die erheblich gestiegenen Transport- und Lohnkosten sowie sonstige allgemeine Kostensteigerungen“, heißt es, dies wiederum weniger überraschend, in der versandten Pressemitteilung. Laut Ankündigung werden die Filialpreise in den Produktkategorien Päckchen S und Päckchen M moderat erhöht. Der Preis für das – ausschließlich online – erhältliche Paket 2 kg steigt von 4,99 auf 5,49 Euro. Auch Packsets und Pluspäckchen sollen „aufgrund der gestiegenen Papierkosten“ etwas teurer werden.

Zolldatenerfassungsentgelt entfällt

Der Filialpreis für das am häufigsten von Privatkunden genutzte Paket 5 kg werde hingegen günstiger (6,99 statt 7,49 Euro). Die Filialpreise für das Paket 10 kg und 31,5 kg sollen stabil bleiben. Darüber hinaus entfällt das Zolldatenerfassungsentgelt für in der Filiale frankierte Sendungen ins Nicht EU-Ausland in Höhe von 1,70 Euro ab dem 1. Juli und wird mit 1 Euro direkt in die jeweiligen Filialpreise für den Nicht-EU-Versand eingerechnet.

Eine Übersicht der wichtigsten Preise für Paketprodukte ab dem 1. Juli 2022 finden Sie auf dieser Internetseite als PDF.