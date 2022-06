Michel Deutschland-Spezial 2022 – ab Mai 1945

Die ersten Werte der neuen Dauerserie „Welt der Briefe“ wurden erst im Dezember des vergangenen Jahres verausgabt: Mit Erscheinen des Michel-Katalogs Deutschland- Spezial 2022 Ende April liegen nun bereits 15 verschiedene Motive und Werte der neuen Serie vor. Sie zeigen kreative, manchmal nicht auf den ersten Blick erkennbare Symbol-Kombinationen von Brief, Schriftlichkeit und der dinglichen Welt; sie dürften auch unter technischen Aspekten durchaus interessant zu beobachten sein. Denn die Produktion einiger selbstklebender Ausgaben wurde auf verschiedene Druckereien aufgeteilt, sodass bei ein und derselben Marke Abweichungen in der Ausführung der Zeichnung vorkommen können wie bei der ersten Selbstklebenden, der „Brief-Seerose“. Man darf gespannt sein, wie sich die Abweichungen entwickeln; ein neues, kleines Sammelgebiet könnte so entstehen, mutmaßt die Michel-Redaktion.

Für den Gegenwartsphilatelisten, zumal für die „Jäger der Plattenfehler“, bringt der Michel Deutschland-Spezial aber auch so einige interessante Neuigkeiten: In den Gebieten Lokalausgaben, Berlin und Bund werden über vierzig Fehler für den Spezialisten erstmals dokumentiert. Auf den produktionstechnisch interessierten Sammler warten die aktuellen Auflage- zahlen der deutschen Sonderpostwertzeichen des Jahres 2021. Markante Preisbewegungen verzeichnet der zweite Band des Michel-Spezial in den Gebieten Lokalausgaben, SBZ, DDR-Einschreibemarken, Französische Zone, Bizone und in den frühen Jahren Berlins.

