Gruß aus Kanada

Es freut uns in der Redaktion immer sehr, wenn uns Post erreicht, die zum Beispiel in der obigen Art und Weise freigemacht wurde und somit einiges über das Land erzählt, aus dem sie kommt. Verklebt wurde unter anderem die Marke mit Musiker Stan Rogers, momentan in der Abstimmung zur schönsten Musikmarke 2021 der Motivgruppe Musik. Rechts unten aus diesem Jahr die Marke mit Eleanor Collins, Kanadas „First Lady des Jazz“ und Trägerin des Kanada-Ordens. Sie beging 2022 ihren 102. Geburtstag. Dazu das 70. Thronjubiläum der Queen, der Appell zum Masketragen, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Danke an K. Peter Lepold aus Kelowna in Kanada!

