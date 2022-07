Schon vor gut zweitausend Jahren wurden Fingerabdrücke zum Unterzeichnen von Dokumenten und Tontafeln eingesetzt. Auch im Postwesen kommen Beispiele von Belegen bis in jüngere Zeiten vor, bei denen Fingerabdrücke zur Identifikation an Stelle oder zusätzlich zu einer Unterschrift verwendet wurden. Praxistipp 10 Sammeln Sie Briefmarken und Belege – ob mit Fingerabdrücken oder ohne – in weichmacherfreien…