Neuheiten Juli 2022: Biologie und Comics, Politik, Städte und mehr

Welt der Briefe: Abendlicht

„Abendlicht“ lautet der Titel einer neuen Dauermarke aus der im Dezember 2021 begonnenen Serie „Welt der Briefe“, in der Briefe spielerisch in unterschiedlichen, stimmungsvollen Kontexten platziert werden: Etwa im Weltall und zwischen Planeten oder im Wasser und in der Luft.

Entwurf: Bettina Walter

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 170 Cent

Michel-Nr.: 3695

Philotax-Nr.: 3570

Bestell-Nr. NL Philatelie: 150909086

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps B. V., Haarlem

Größe: 31,80 x 30,13 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Wasser, Himmel und Sonne des Markenmotivs

Leuchttürme: Leuchtturm Friedrichsort

In der Reihe „Leuchttürme“ geht es am 7. Juli um den Leuchtturm Friedrichsort. Auf einer Insel in der Kieler Förde, einer 17 Kilometer langen Meeresbucht an der Ostsee, weist er seit 1971 Schiffen den Weg.

Entwurf: Hanno Schabacker

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 70 Cent

Michel-Nr.: 3696

Philotax-Nr.: 3571

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105415

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bundesdruckerei GmbH, Berlin

Größe: 34,60 x 34,60 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, grüne Striche

Superhelden: Spider-Man

In einem 10er-Kleinbogen verausgabt die Deutsche Post eine Spider-Man-Sondermarke. Mehr über die Comicfigur lesen Sie auf Seite 30 Ihrer DBZ 14/2022.

Entwurf: Thomas Steinacker, Abbildung © 2022 MARVEL

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3697

Philotax-Nr.: 3572

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105414

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, graue Balken

1000 Jahre Stendal

Mit einer Sondermarke feiert die Deutsche Post das 1000-jährige Jubiläum Stendals. Zu sehen ist unter anderem der Roland, eine Ritterstatue, die als Symbol bürgerlicher Freiheit gilt und auf dem Stendaler Marktplatz steht. Mehr zur Geschichte der Stadt erfahren Sie in Dieter Heinrichs Beitrag auf Seite 26 und 27 Ihrer DBZ 14/2022.

Entwurf: Grit Fiedler

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3698

Philotax-Nr.: 3573

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105416

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Giesecke + Devrient Currency Technology GmbH, Leipzig

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, grüne und blaue Streifen

200. Geburtstag Gregor Mendel

Im Garten der Brünner Abtei St. Thomas baute der Augustinermönch Gregor Mendel an der Mitte des 19. Jahrhunderts ein Treibhaus und unternahm

biologische Experimente. Mit rund 350 000 Samen züchtete und kreuzte er über 10 000 Erbsenpflanzen.

Mendel arbeitete Gesetz- und Verhältnismäßigkeiten zur dominanten und rezessiven Weitergabe sowie zur Uniformität, Spaltung und Neukombination biologischer Merkmale heraus: die „Mendelschen Regeln“.

Gregor Mendel wurde am 20. Juli 1822 in Heinzendorf geboren, das zum Kaisertum Österreich gehörte. Das Dorf heißt heute Hynˇcice und liegt in Tschechien. Der bedeutende Biologe starb am 6. Januar 1884, rund 15 Jahre, bevor seine Studien in der Fachwelt begannen, Einfluss zu nehmen.

Entwurf: Julia Warbanow, Mendel-Porträt © Universität für Bodenkultur Wien

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 110 Cent

Michel-Nr.: 3699

Philotax-Nr.: 3574

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105417

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Royal Joh. Enschedé Stamps B. V., Haarlem

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß, Streifen in Grün, Violett, Rot und Rosa

100. Geburtstag Hans-Jürgen Wischnewski

Hans-Jürgen Wischnewski, geboren am 24. Juli 1922 in Allenstein, heute Olsztyn, Polen, und am 24. Februar 2005 in Köln gestorben, war seit 1946

Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Von 1957 bis 1990 gehörte er dem Deutschen Bundestag an. Zwischen 1966 und 1968 war Wischnewski im Kabinett des CDU-Bundeskanzlers Kurt Georg Kiesinger Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, von 1974 bis 1976 bekleidete er das Außenministeramt in der sozialliberalen Koalition des Kanzlers Helmut Schmidt. Kai Böhne stellt Ihnen den bekannten SPD-Politiker, der bei der Beendigung der Geiselname von Mogadischu im Herbst 1977 eine wichtige Rolle spielte, in Ihrer DBZ 15/2022 vor.

Entwurf: Prof. Daniela Haufe, Prof. Detlev Fiedler, Foto © picture alliance / dpa | Horst Ossinger

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 100 Cent

Michel-Nr.: 3700

Philotax-Nr.: 3575

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105418

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: weiß-grau, Ausschnitte des Markenmotivs

Kinder malen eine Briefmarke

Im September 2021 veranstaltete die Deutsche Post einen Malwettbewerb: Kinder unter 14 Jahren durften bis zum 15. Oktober 2021 Motive für eine Briefmarke einsenden. Das Thema lautete „Schutz des Planeten“. Neben dem Entwurf sollten die Kinder schildern, wie sie zu ihrer Idee gekommen waren und inwiefern sie dem Schutz der Umwelt nützt.

Über 6000 Kinder nahmen teil. Eine Jury wählte zehn Motive aus. In einer Online-Abstimmung wurde der Sieger gekürt.

Es handelt sich um den Entwurf des 7-jährigen Niklas aus Bayern. Er erhielt 25 Prozent der Stimmen. Am 7. Juli 2022 ist das Motiv auf einer Sondermarke zu sehen. Den zweiten Platz belegte die 11-jährige Abril aus Niedersachsen mit ihrem Bild „Weltkugel mit Blumenhintergrund“. Platz drei ging an „Bienenhotel/Tomaten/Basilikum“ von der 11-jährigen Alana aus Baden-Württemberg.

Entwurf: Jan-Niklas Kröger, Bild © Niklas Dax

Ersttag: 7. Juli 2022

Wert: 85 Cent

Michel-Nr.: 3701

Philotax-Nr.: 3576

Bestell-Nr. NL Philatelie: 151105419

Druck: Mehrfarben-Offsetdruck Bagel Security Print GmbH & Co. KG, Mönchengladbach

Größe: 55,00 x 30,00 mm

Papier: gestrichenes, weißes, fluoreszierendes Postwertzeichenpapier DP II

Bogenrandgestaltung: Himmel des Markenmotivs