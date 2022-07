Schwarzer Humor: Briefmarke für Georg Kreisler

Zu den bekanntesten Stücken Georg Kreislers gehören „Tauben vergiften“ und „Wien ohne Wiener“. Der Komponist und Dichter, Pianist und Sänger

wurde vor 100 Jahren, am 18. Juli 1922, in Wien geboren und starb am 22. November 2011 in Salzburg. Am 13. Juli ehrte die Österreichische Post Kreisler mit einer von Anita Kern gestalteten Sondermarke.

Um sich vor der nationalsozialistischen Gewalt zu schützen, lebte der jüdische Kreisler zwischen 1938 und 1955 in den USA. Danach wurde er mit seinen von schwarzem Humor geprägten Chansons berühmt.

Im Mehrfarben-Offsetdruck produzierte Royal Joh. Enschedé Stamps B. V. 150 000 Marken in 50er-Bogen. Ihr Nennwert beträgt 210 Cent, das Format 40 mal 32,50 Millimeter.