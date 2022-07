Erzgebirgsschau Schwarzenberg: Neue Halle

in Deutschland

by Redaktion Deutsche Briefmarken Zeitung

Wenn man denkt, es läuft alles wie am Schnürchen – wird man ausgebremst. Es war alles in trockenen Tüchern, die Veranstalter der Erzgebirgsschau vom 21. bis 24. Juli waren auf einem guten Weg. Der Katalog war gedruckt, der Festabend bestellt, Belege waren vorbereitet, alle standen in Warteposition. Dann musste „aufgrund eines großflächigen Wasserschadens die Ritter–Georg –Halle bis auf weiteres gesperrt“ werden. A

ber die Stadt Schwarzenberg war recht rührig und hat als Ausweichmöglichkeit die Schule mit Turnhalle im Stadtteil Sonnenleithe zur Verfügung gestellt. Die neue Anschrift lautet: Grundschule Sonnenleithe, Sachsenfelder Strasse 22, 08340 Schwarzenberg.