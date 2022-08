Briefmarken zum Jubliäum der LVZ Post

Was 1992 mit der Zustellung der Leipziger Volkszeitung begann, entwickelte sich im Laufe der letzten 30 Jahre zu einem erfolgreichen regionalen Postdienstleister. Mehr als 310 Servicestellen und 400 blaue Briefkästen in den Regionen Leipzig, Leipziger Land, Altenburg, Nordsachsen, Muldental, Döbeln und Oschatz bieten Firmen mit geringerem Postaufkommen und Privatkunden ein dichtes Servicenetz für ihren Postversand. Jährlich werden 50 Millionen Postsendungen verarbeitet.

Brief mit Luftballon

Die LVZ Post feiert ihr 30-jähriges Firmenjubiläum mit der Herausgabe einer Sonderbriefmarke: Ein lächelnder Brief hält einen Luftballon mit einer „Dreißig“ und freut sich über die erfolgreiche Entwicklung der letzten drei Jahrzehnte. Die 80-Cent-Briefmarke ist ab dem 1. August 2022 im LVZ-Post-Webshop, LVZ-Foyer im Peterssteinweg Leipzig, in der Ticketgalerie im Barthels Hof sowie in den LVZ-Geschäftsstellen und demnächst in ausgewählten LVZ-Post-Servicestellen erhältlich. Der passende Sonderstempel steht den Sammlern im LVZ-Foyer zur Verfügung.